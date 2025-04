Liberoquotidiano.it - Le devastanti conseguenze degli attacchi russi su Kryvyi Rih

È salito a 18 il bilancio delle vittime dell'attacco russo nella città diRih, città natale di Volodymyr Zelensky, nella regione di Dnipropetrovsk. I feriti sono 61. L'attacco ha colpito un quartiere residenziale, incendiando edifici e causando gravi danni. Tra i morti ci sono nove bambini. Più di 40 persone sono ancora ricoverate in ospedale, tra cui un bambino di tre mesi con ferite da taglio. Nella notte un altro raid sulla città ha causato un morto e sette feriti. Intanto Zelensky ha annunciato che, all'inizio della prossima settimana, l'Ucraina sceglierà uno studio legale per rappresentare i suoi interessi nei negoziati con gli Stati Uniti e sarà pronta a presentare una nuova bozza dell'accordo sui minerali. Il leader ucraino ha aggiunto che un team tecnico sarà pronto per un viaggio negli Stati Uniti e per un dialogo con i partner americani.