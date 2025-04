Al via la V Edizione del Premio Valore 2025 | Tutela dei diritti della persona nell' era dell' Intelligenza Artificiale

2025, alle ore 17.00, nella splendida cornice di Villa Miani a Roma, si terrà la presentazione della V Edizione del Premio Valore, promosso dall'Associazione Valore Uomo. L'evento di quest'anno è dedicato a un tema di grande attualità e impatto: la Tutela dei diritti della persona nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Fondata nel 1998, l'Associazione Valore Uomo si impegna da oltre venticinque anni nella promozione dei diritti umani, attraverso l'organizzazione di convegni, eventi culturali, seminari e la pubblicazione di opere ad alto contenuto scientifico e Valore sociale, confermandosi un autorevole ponte tra diritto, scienza, cultura e società civile. Al centro dell'evento, la consegna del Premio Valore, riconoscimento assegnato a figure di alto profilo che si sono distinte per aver posto la tecnologia al servizio dell'essere umano e per il loro impegno concreto nella promozione della dignità e dei diritti della persona.

