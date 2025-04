Metropolitanmagazine.it - Nail art di primavera: i colori unghie più hot di aprile (e sì, c’è anche l’arancione)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Con l’arrivo di, l’aria cambia, le giornate si allungano e la voglia di leggerezza si fa sentire in ogni gesto,quando si tratta di scegliere qualiart della2025. Questo mese porta con sé una ventata di colore che si riflette direttamente sulle: le tonalità di tendenza per la2025 sono vivaci, spiazzanti, ma incredibilmente desiderabili.Qualiart per la2025 andranno in trend? Ecco le inspoArchiviati i toni cupi dell’inverno, è il momento di lasciare spazio a nuance fresche e dinamiche che raccontano il risveglio della natura mail bisogno di esprimere energia e personalità. Non ci sono regole rigide: puoi scegliere un colore che urlaoppure uno che semplicemente ti faccia sentire bene. L’importante è uscire dagli schemi e sperimentare.