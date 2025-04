Dazi Trump Tajani | Trattare con Usa è competenza esclusiva dell’Ue

Tajani interviene sui Dazi imposti dal presidente americano Donald Trump e chiarisce che la trattativa commerciale con gli Stati Uniti spetta a Bruxelles. "Io non faccio polemica, dico solo che Trattare con gli Usa in materia commerciale è competenza esclusiva della Commissione Ue. Non tocca a noi Trattare", ha dichiarato il vicepremier e segretario di Forza Italia a margine del Consiglio nazionale del partito."Un conto è la trattativa sul piano di export, ma quella sui Dazi la fa solo la Commissione Ue. Queste sono le norme e i trattati. Quando si parla si dovrebbero conoscere regole e diritto", ha aggiunto il titolare della Farnesina rispondendo a chi gli faceva notare come la Lega continui a spingere per una trattativa bilaterale tra Italia e Usa sui Dazi.Tajani: "Non farei mai parte di governo antieuropeo"Tajani ha poi ribadito il suo totale sostegno all'Unione europea.

