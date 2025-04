Ilfoglio.it - I viaggi di Georges Simenon, che ha reso ogni cosa materia di romanzo

Questo è un assaggio. La mostra dedicata a– “Ottodi un romanziere”, curata da Gian Luca Farinelli e da John, figlio di– aprirà a Bologna il 10 aprile prossimo. Negli spazi rimessi a nuovo della Galleria Modernissimo, proprio sotto Piazza Maggiore, tra i resti della via Emilia. Ora aperti al pubblico e assieme al cinema – splendido, va detto – con lo stesso nome. Le sale della mostra sono in rosso fiammante, alle pareti centinaia e centinaia di scatti fotografici (su schermi luminosi perché somiglino a fotogrammi di pellicola). Dieci anni di lavoro sono trascorsi, dalla prima idea al ricupero dell’ultimo foglio d’archivio. Per rendere omaggio allo strepitoso scrittore belga, perla nel catalogo Adelphi. I suoi romanzi all’inizio erano considerati “roman de gare” – volumetti che si comprano in stazione e si abbandonano sul treno appena finiti.