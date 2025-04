Internews24.com - Probabili formazioni Parma Inter, Inzaghi cambia l’attacco: clamoroso ballottaggio a centrocampo

di Redazioneed una centrocampo, ecco le possibili scelte, chi schieraquesta sera al Tardini alle 18? Come riportato da La Gazzetta dello Sport in attacco tornano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, dubbio in regia tra Asllani e Calhanoglu. Così ne parla la Rosea:– «Nelle prove della vigilia, prima di spostarsi dopo pranzo a, Simoneha cercato soluzioni future sulla fascia destra: non potrà giocare sempre Darmian al posto di Dumfries, per questo è stato provato anche Carlos Augusto (idea per le prossime sfide, ma non per oggi). Il dubbio contro l’ex tripletista Chivu però, sta tutto nel ruolo di regista: Asllani, squalificato in coppa, o Calha, che dovrà ripartire dall’inizio in Baviera? La decisione solo stamattina».