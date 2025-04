Cosa significa davvero quando il cane ringhia e mostra i denti alle persone | ecco cosa vuole comunicare

mostrare i denti fanno parte della comunicazione del cane, ma non sono un segnale di aggressività o "cattiveria", anzi. Dietro un ringhio non c'è però mai un solo significato. Il contesto, la personalità del cane, la sua storia, il momento preciso in cui accade ci fanno capire davvero cosa vuole "dirci". Paura, richiesta di spazio, possessività, dolore e persino il gioco sono tra i messaggi più comuni. Leggi su Fanpage.it Il ringhio e ilre ifanno parte della comunicazione del, ma non sono un segnale di aggressività o "cattiveria", anzi. Dietro un ringhio non c'è però mai un soloto. Il contesto, la personalità del, la sua storia, il momento preciso in cui accade ci fanno capire"dirci". Paura, richiesta di spazio, possessività, dolore e persino il gioco sono tra i messaggi più comuni.

