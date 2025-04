Anteprima24.it - Rubano un’auto, poi la fuga nel vuoto: arrestato minore

Tempo di lettura: 3 minutiAll’esito degli sviluppi delle attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per inni di Napoli, personale della Squadra Mobile di Avellino e del Commissariato di P.S. distaccato di Ariano Irpino ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa, emessa dal G.I.P. del Tribunale per inni di Napoli, nei confronti di unresidente a Foggia, indiziato, allo stato delle indagini, di aver concorso alla commissione di un furto di autovettura, avvenuto a Grottaminarda nel mese di gennaio scorso.Detto provvedimento cautelare è stato emesso sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza emersi nel corso delle indagini avviate a seguito del furto di un’Alfa Romeo Stelvio, ad opera di quattro persone, tra cui il suddetto, provenienti dalla stessa provincia.