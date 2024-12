Justcalcio.com - Maupay sfrutta i social media contro l’Everton dopo la sconfitta del Forest

Sito inglese:Nealha rischiato l’ira dei tifosi delaver dato un’occhiata al club dei suoi genitori sui.Il 28enne è attualmente in prestito al Marsiglia, squadra della Ligue 1,aver attraversato un momento difficile con i Toffees da quando è arrivato dal Brighton nel 2022.ha segnato solo un gol in 29 presenze in Premier League al Goodison Park e ha trascorso la scorsa stagione in prestito all’ex club del Brentford.Domenicaè stato battuto 2-0 dal Nottingham, con il francese che ha successivamente preso di mira la squadra di Sean Dyche sui suoi canali di.Ha scritto su X: “Ogni volta che ho una brutta giornata,llo il punteggio dele sorrido”.Secondo Sky Sports News,gestirà la questione internamente e privatamente.