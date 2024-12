Oasport.it - LIVE Tour de Ski 2025, 20 km tl Dobbiaco in DIRETTA: attesa per le partenze di Diggins e Johaug

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Guadagna Carl. La tedesca ai 5,6 km ha un margine di 24? nei confronti di Fossesholm.15.13 Terza Parmakoski a 11.8 dalla testa ai 2,1 km. Inizia la prova di Jessie.15.12 Inizia la gara di Slind.15.12 Parziale alto per Monsorno al primo intermedio.15.11 Ganz passa in quinta posizione ai 5,6 km con un ritardo di 26.4 da Fossesholm.15.10 9.7 secondi di ritardo per Niskanen nei confronti di Carl al primo intermedio.15.09 Partita.15.08 Weng è seconda ai 2,1 km a 13.2 da Victoria Carl. Prima parte di gara pazzesca quella disputata dalla tedesca.15.07 Partite Monsorno e Cassol.15.06 Fossesholm migliora il crono di Kaelin ai 5,6 km. 14.9 di vantaggio per la norvegese.15.05 Comarella terza ai 5,6 km a 17.9 dalla svizzera Kaelin.