League One | i pronostici sulle partite di mercoledì 1 gennaio

One, trasferta complicata per la capolista Birmingham: i Blues fanno visita allo Stockport e devono fare attenzione ad un possibile sorpasso.In cima alla classifica dellaOne, l’equivalente inglese della nostra Serie C, c’è il Birmingham, che punta al ritorno immediato in Championship dopo l’amara retrocessione dello scorso anno. Nell’ultimo turno di campionato i Blues si sono dovuti accontentare di un pareggio contro il Blackpool, uno 0-0 che ha messo fine ad una lunga serie di vittorie che durava da fine novembre.One: idi(Instagram) – Ilveggente.itGli uomini guidati dal tecnico gallese Chris Davies – con due gare da recuperare – restano in ogni caso davanti a tutti, anche se il vantaggio nei confronti delle inseguitrici è minimo: il Wrexham ha un punto in meno, il Wycombe due.