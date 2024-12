Tvplay.it - L’Atalanta sogna in grande: infornata di rinforzi a gennaio

Atalanta scatenata sul mercato di: il club bergamasco ha una lunga lista di obiettivi per puntare concretamente a vincere lo scudetto.Il primo posto in classifica di fine anno non basta a Gian Piero Gasperini, che ha chiesto a Percassi ulteriori innesti alla sua rosa. Non solo uno, possibilmente, perché per la seconda parte della stagionevuole fare le cose in, puntando sul serio a conquistare un primo storico scudetto. La vittoria dell’Europa League mesi fa ha dato alla squadra fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, e adesso il club bergamasco non si pone limiti.indi. (LaPresse) TvPlay.itNessuna spesa fuori mercato, ovviamente, ma si vuole puntare su elementi che possano aggiungere qualcosa a livello di qualità, fornendo nuove soluzioni all’allenatore piemontese.