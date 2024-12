Ilrestodelcarlino.it - Intervista al sindaco di Reggio Emilia: “Vorrei una città più attrattiva”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 31 dicembre 2024 –Massari, può tracciare un bilancio di questi sei mesi lavoro? “Il mio bilancio è positivo, per quanto riguarda l’approccio al lavoro e la costruzione di una squadra, sia a livello di giunta sia di gruppo di maggioranza. Sto conoscendo in maniera più approfondita i dirigenti, tutta la macchina comunale, ho visitato i servizi e preso contatto con le persone. Ho acquisito elementi, poi abbiamo cominciato ad affrontare i problemi concreti su cui impegnarci nei prossimi cinque anni”. Quali sono le priorità? “I segnali abbiamo iniziato a darli: l’attenzione per la cura dellae delle persone. Gli interventi nellastorica e in zona stazione li ritengo qualificanti. Il metodo resta quello di partecipazione, coinvolgimento e confronto con i cittadini.