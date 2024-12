Sport.quotidiano.net - Il 2025 viola inizia così. Capodanno con i tifosi. E Folorunsho più vicino

Sarà un primo dell’anno all’insegna della Fiorentina per iche vorranno seguire l’allenamento della squadra di Palladino alle ore 14.30. Il club ha infatti deciso di aprire le porte del Franchi alla propria gente. Ipotranno accedere allo stadio dal Settore di Maratona a partire dalle ore 13.45. Sarà un modo per salutare insieme alla squadra l’anno nuovo e per cominciare a preparare la sfida di sabato contro il Napoli. Quando la sessione di calciomercato invernale sarà giàta. E la Fiorentina sembra voler sistemare in fretta un paio di ruoli. Al di là di Valentini (atteso nelle prossime ore), ieri si è scaldata la trattativa perperché il giocatore ha aperto al prestito. Isi riserveranno un diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni di euro e questa è una situazione che può andare a dama a strettissimo giro di posta.