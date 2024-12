Ilrestodelcarlino.it - Hera, pronto intervento e pulizie straordinarie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche l’attività dinon si ferma a Capodanno. Per assicurare 24 ore su 24 la continuità e la sicurezza nell’erogazione dei servizi gestiti, oltre 200 addetti saranno al lavoro sia per garantire ilin caso di guasti alle reti, sia per il presidio degli impianti e per lo svolgimento di servizi ambientali anche straordinari, come quelli previsti dopo gli spettacoli che si svolgeranno in varie piazze, tra Modena e provincia. La notte di Capodanno, così come tutte le notti e tutti i giorni festivi, nel Modenese saranno a disposizione dei cittadini 45 addetti per il servizio acqua, ripartiti su distribuzione, fognature depurazione e. Ventisette, invece, saranno le persone impegnate nel servizio elettrico, presidiato h24 dal polo di telecontrollo, e nella gestione di eventuali guasti sulla rete.