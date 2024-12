.com - Fuochi artificio illegali: 200 kg in garage, nei guai un minore

Leggi su .com

: 200 kg in, neiun. In un box erano presenti 200 chili di botti. Lo hanno scoperto i carabinieri, che da settimane fanno controlli serrati per contrastare il fenomeno della detenzione illecita di materiale esplosivo e dipirotecnici.I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Trionfale, supportati in fase esecutiva da colleghi della Compagnia di Tivoli hanno denunciato un 43enne romano trovato in possesso di materiale pirotecnico di fabbricazione artigianale, sprovvisto di autorizzazione. Il materiale esplodente, costituito da bombe carta, razzi, fontane di fuoco, fumogeni e colpi artigianali era detenuto in un box di pertinenza della sua abitazione, nel comune di Marcellina.I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, insieme ai colleghi delle Unità Cinofile della Compagnia Fiumicino Aeroporti, hanno poi denunciato un 15enne del posto che, ad esito di perquisizione domiciliare, è stato sorpreso detenere, all’interno di un armadietto della sua camera, numeroso materiale per la fabbricazione “fai da te” di materiale esplodente.