Folorunsho in uscita dal Napoli, per sostituirlo si pensa a Casadei (CorSport)

Nel mercato delritorna un nome gradito a molti a Castel Volturno. Ne parla il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Con l’di, sempre più vicino alla Fiorentina, ilha necessità di un altro centrocampista. I nomi che si fanno in queste ore sono quelli di due giovani: Belahyane del Verona edel Chelsea. Pellegrini rimane un obiettivo.Belahyane eutili per questioni di lista, oltre che per valori tecniciScrive Mandarini:“Molto vivo l’asse con la Fiorentina: sono in ballo la cessione diin prestito con diritto di riscatto compreso tra 8 e 9 milioni; nonché lo scambio di terzini di fascia sinistra Biraghi-Spinazzola. Sabato andrà in scena proprio Fiorentina-al Franchi: l’occasione per approfondire ogni aspetto. All’di Folo, ovviamente, corrisponderà l’arrivo di un centrocampista: Pellegrini della Roma resta un obiettivo; Belahyane del Verona edel Chelsea una vecchia e una nuova idea.