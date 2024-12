Romadailynews.it - Cina: Pechino approva norme per sostenere, disciplinare tecnologie di guida autonoma

, 31 dic – (AgenziaXinhua) – Oggihato un nuovo regolamento sui veicoli autonomi, che entrera’ in vigore il prmo aprile 2025, segnando un significativo progresso nell’avanzamento delledei veicoli autonomi nella capitale cinese. Il regolamento,to dal Comitato permanente dell’Assemblea municipale del popolo di, incoraggia e sostiene esplicitamente le politiche e le misure per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo industriale dei veicoli autonomi. Le lineecoprono anche aree come la pianificazione e la costruzione di infrastrutture, la gestione del traffico su strada e la garanzia di sicurezza, fornendo un quadro normativo chiaro per i veicoli autonomi dotati di sistemi di livello 3 e superiore. Negli ultimi anni,e’ emersa come leader nazionale nello sviluppo di questi veicoli.