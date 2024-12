Liberoquotidiano.it - "Chiuso l'anno in bellezza". Chiara Ferragni, incidente in montagna: cos'è successo

“Ho concluso l'in”:ha rivelato ai suoi follower su TikTok di essersi rotta il mignolo del piede destro mentre si trovava in. Mille le attività che avrebbe dovuto fare e che dovrà, invece, cancellare l'influencer in questi giorni di festa a causa di un brutto. L'imprenditrice sta trascorrendo le vacanze natalizie sulla neve con i figli, Leone e Vittoria, e la sua famiglia. In genere ama organizzare le giornate con attività ed escursioni sulla neve, andando da un impegno all'altro, ma questa volta dovrà mettere tutto in pausa. “Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l'ultimo dell', quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni?”, ha chiesto ironicamente sulle sue storie Instagram, mostrando il dito del piede annerito.