Cesena e Cesenatico blindate per la notte più lunga: in piazza 50 uomini in divisa

, 31 dicembre 2024 – Scatta l’operazione sicurezza atico dove si materializzano barriere antisfondamento contro gli attentati terroristici e per la nottata di Capodanno scenderanno incinquantain(trenta ae venti atico) che intensificheranno i controlli nelle aree della movida. Un piano di interventi, quello studiato dalle forze dell’ordine, che prevede di attenzionare particolarmente i luoghi pubblici dove sono previste manifestazioni aggregative nonché gli esercizi pubblici dove si svolgeranno eventi con un numero rilevante di persone. “È stato disposto che vengano fatti servizi di sicurezza pubblica aggiuntiva sudalle 22 alle 4 del mattino e sutico dalle 21 alle 3, con una dozzina di agenti in più in ogni città, rispetto alle normali pattuglie, tra poliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale.