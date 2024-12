Oasport.it - Calendario arrampicata sportiva 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Leggi su Oasport.it

Dopo l’annata olimpica, la stagione dell’comincerà con la buona stagione, in primavera. Lunga e dispendiosa sarà la Coppa del Mondo che vede sempre i principali interpreti all’opera, con gli italiani che provano a rendersi protagonisti specialmente nella speed al maschile, con Matteo Zurloni che è una delle eccellenze a livello Mondiale.Circuito internazionale della Coppa del Mondo che comincerà ad aprile e continuerà seguendo una certa regolarità fino a settembre. Unche verrà chiuso con l’appuntamento cardine dal 21 al 28 settembre a Seul, ossia i Mondiali. Anche le competizioni giovanili sono dae in particolare gli Europei del boulder che si svolgeranno in Italia, a Curno, dal 16 al 18 maggio.Questeleda segnarsi sulpertutti gli appuntamenti del nuovo anno per quanto riguarda l’, che sarà visibile per quanto riguarda Coppa del Mondo e Mondiali sui canali di Eurosport e su discovery+:Coppa del Mondo17-20 aprile Coppa del Mondo (boulder) Keqiao (Cina)24-27 aprile Coppa del Mondo (lead, speed) Wujiang (Cina)1-4 maggio Coppa del Mondo (lead, speed) sede da definire (Indonesia)16-19 maggio Coppa del Mondo (boulder) Curitiba (Brasile)23-26 maggio Coppa del Mondo (boulder) Salt Lake City (USA)6-8 giugno Coppa del Mondo (boulder) Praga (Cechia)13-15 giugno Coppa del Mondo (boulder) Berna (Svizzera)25-29 giugno Coppa del Mondo (boulder, lead) Innsbruck (Austria)5-6 luglio Coppa del Mondo (speed) sede da definire (Polonia)11-13 luglio Coppa del Mondo (leed, speed) Chamonix (Francia)26-27 luglio Coppa del Mondo (speed) Klagenfurt (Austria)5-6 settembre Coppa del Mondo (lead) Koper (Slovenia)Mondiali21-28 settembre Mondiali Seoul (Corea del Sud)Prove giovanili16-18 maggio Europei giovanili (boulder) Curno (Italia)28 luglio-3 agosto Mondiali giovanili Helsinki (Finlandia)28-31 agosto Europei giovanili (lead, speed) Zilina (Slovacchia)