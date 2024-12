Lanotiziagiornale.it - Brindisi di Capodanno, Coldiretti esulta: saltati oltre 100 milioni di tappi di spumante made in Italy

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Con ilsalgono a100diindurante le feste, con le bollicine tricolori che saranno presenti sull’83% delle tavole, dalle case ai ristoranti e agriturismi. Ad affermarlo è un’analisisu dati Ismea-Ui e Ixe’, in occasione della notte di San Silvestro che rappresenta tradizionalmente il picco del consumo di vino frizzante in Italia, in aumento del 2% rispetto allo scorso anno, mentre lo champagne cala dell’8%.di100didiSe il Prosecco continua a guidare la classifica delle produzioni nazionali, con un’incidenza di circa il 70% sul totale imbottigliato – secondo– sulle tavole delle festività si trova ormai un’ampia varietà di bottiglie, da quelle tradizionali come Franciacorta, Asti e Trento Doc fino a una crescente presenza di piccole cantine che si sono diffuse rapidamente lungo tutta la penisola, dall’Abruzzo alla Sicilia, passando per la Toscana, le Marche, il Lazio e l’Umbria.