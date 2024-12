A Zagarolo un convegno sul futuro dell’assistenza domiciliare | innovazione e territorio

Leggi su Ilfaroonline.it

– Il prossimo 15 febbraio 2025, la suggestiva Sala delle Feste di Palazzo Rospigliosi aospiterà undi grande rilevanza dal titolo “Le cure domiciliari come livello essenziale di Assistenza sul”. L’evento, organizzato da salutextutti.it e CSS Home (azienda con trent’anni di esperienza nel settore), con il supporto de ilfaroonline.it; rappresenta un’importante occasione di confronto tra medici di base, enti locali e strutture residenziali.Un tema cruciale per la sanità delLe cure domiciliari si stanno affermando come un pilastro fondamentale per rispondere ai bisogni crescenti di una popolazione sempre più anziana e affetta da patologie croniche. Durante il, esperti del settore e rappresentanti istituzionali analizzeranno il ruoloall’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).