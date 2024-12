.com - Vince il 67° Festival Dello Zecchino D’oro “Diventare un Albero”

La canzone vincitrice del 67°, è “un”musica di Rebecca Pecoriello, Stefano Francioni e Nicola Marotta e testo di Rebecca Pecoriello, Nicola Marotta e Luca Argentero.Il brano è stato premiato al termine della grande finale, andata in onda questo pomeriggio in diretta su Rai 1, condotta dal direttore artistico di, Carlo Conti.A dare voce alla canzone, sul palco dell’Antoniano di Bologna, Anna Sole, di 9 anni, proveniente da Voltana (RA), accompagnato dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.Tematica del brano l‘importanza del vivere le diverse fasi della crescita: non bisogna avere fretta digrandi. Ci sono tante cose da scoprire giorno dopo giorno mentre, piano piano, si cresce e si diventa uno splendido