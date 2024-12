Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2024 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 30 DICEMBRE ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANT RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA REGIONALE.DALLA TARDA SERATA DI OGGI PREVISTO IL PASSAGGIO DEI MEZZI SPARGISALE A CURA DI ASTRAL SULLA SP149 NEPESINA, LA SP1 CIMINA, LA SP150 MAGLIANO SABINA E LA SP151 ORTANA, MENTRE ALCUNI MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE SONO GIÀ ATTIVI SU MOLTRE STRADE, TRA CUI LA SR521 DI MORRO, LA SR471 DI LEONESSA E LA SP34 TURANENSE. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.ITINFINE, RICORDIAMO CHE È ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI.SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.