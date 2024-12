Unlimitednews.it - Ufficiale, Fonseca esonerato dalla panchina del Milan

O (ITALPRESS) – Adesso è: Paulonon è più l’allenatore del. “ACcomunica ufficialmente di avere sollevato Paulodall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile – si legge in una nota del club giallorosso – Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”. A sostituirlo sullarossonera dovrebbe essere il suo connazionale Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto con cui il club del Diavolo avrebbe raggiunto un accordo sino al termine dell’attuale stagione. L’ex ala della Lazio potrebbe già dirigere il suo primo allenamento aello nel pomeriggio. L’avventura dell’allenatore portoghese era di fatto terminata ieri sera, dopo il pareggio casalingo con la Roma di Ranieri. “Sì, è vero, mi hanno comunicato l’esonero – aveva ammesso a Skysport24 uscendo dal garage di San Siro – E’ la vita, ma la mia coscienza è serena.