Lanazione.it - Supermercati aperti a Capodanno in Toscana, ecco dove fare la spesa

Firenze, 30 dicembre 2024 – Con l’avvicinarsi die dell’Epifania, molte persone si chiedono qualie centri commerciali sarannoinuna guida completa per organizzare al meglio lanei giorni festivi. Le principali catene della grande distribuzione, tra cui Esselunga, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Lidl e Penny Market, terranno chiusi i propri punti vendita il 1 gennaio. Alcunipiù piccoli situati nei centri storici delle città d’arte o nelle località turistiche, come Conad e Carrefour Express, garantiranno aperture limitate, principalmente la mattina. Unicoop Tirreno Per quanto riguarda Unicoop Tirreno, il 31 dicembre la chiusura è anticipata alle 18 o alle 18.30 per tutti idella. Il 1 gennaio non sono previste aperture, mentre molti, perlomeno con orario 9-13, saranno– tranne alcune eccezioni - domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio.