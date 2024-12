Anteprima24.it - Sorpreso con una macchina cambia-monete in auto: arrestato nel Sannio un 33enne umbro

La Polizia di Stato, unitamente a personale dell'Arma dei Carabinieri, ha tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato undomiciliato nella provincia di Perugia.In particolare, il personale del Commissariato di PS di Telese Terme (BN) impegnato nei servizi ordinari di controllo del territorio, nel transitare lungo la S.S. 265 VAR, Fondo Valle Isclero, notava un'Fiat Bravo, in sosta all'interno di una stazione di servizio che aveva anticipato la chiusura in occasione delle festività.Insospettiti gli operatori di polizia decidevano di avvicinarsi all'per ulteriori controlli e, avendo notato che all'interno dell'abitacolo vi era una, immediatamente iniziavano ad ispezionare l'area accorgendosi subito dopo che la finestra accanto all'ingresso principale del bar era stata forzata.