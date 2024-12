.com - Nuovo CdS, pioggia di verbali a Roma in un solo weekend

codice della strada, apiovono multe: nel fine settimana 500ed èl’inizio. Le verifiche della polizia locale hanno riguardato tutti gli aspetti: nonla viabilità ma anche anche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.CdS,diTolleranza zero per chi beve alla guida ubriaco e vende alcolici oltre gli orari consentiti. Sono oltre 500 le violazioni dalla polizia locale diCapitale nel fine settimana anche in virtù dell’attuazione delcodice della strada. Le pattuglie della polizia locale diCapitale sono state pronte, con precisi controlli, a monitorare la situazione sul territorio capitolino così da verificare il rispetto di vecchie e nuove norme.Circa un migliaio di verifiche e oltre 500 violazioni, un centinaio di conducenti sanzionati per il superamento dei limiti di velocità e per la guida in stato di ebrezza: èuna parte del lavoro degli agenti.