Manchester United-Newcastle, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico è una partita della diciannovesima giornata die si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv. Neppure Ruben Amorim, arrivato in pompa magna asull'onda dei successi ottenuti alla guida del suo vecchio club, lo Sporting CP, sembra aver trovato una soluzione per arrestare la crisi dello. Il tecnico portoghese, in carica da novembre, finora ha provato a rimescolare qualche carta ma i Red Devils continuano a deludere e collezionare cattivi risultati. La vittoria nel derby con ilCity era stata solo un'illusione: nelle tre gare successive ilha rimediato tre sconfitte, venendo eliminato pure dalla Coppa di Lega dal Tottenham.