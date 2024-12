Lanazione.it - "Maati doveva trovarsi in una comunità protetta”. 17enne ucciso, il dolore e le polemiche

Campi Bisenzio (Firenze), 30 dicembre 2024 – E’ nelle telecamere della zona e della discoteca Glass Globe, unite alle testimonianze di alcuni residenti, che gli inquirenti cercano la verità sulla morte diMoubakir, ilaccoltellato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre a Campi Bisenzio. Il ragazzo, nato a Poggibonsi da padre marocchino e madre italiana, aveva raggiunto la periferia fiorentina da Certaldo, città nella quale risiede, per una serata in discoteca. Ma sull’autobus cheriportarlo a casa non è mai riuscito a salire. L’avvocato: “essere ricoverato in unasu ordine del tribunale” Acquisiti i video della discoteca Fiori sul luogo del delitto Si cercano gli amici e possibili testimoni Certaldo avvolta nele nel silenzio L’avvocato: “essere ricoverato in unasu ordine del tribunale” “Era una ragazzo che aveva delle criticità, in parte per motivi di salute, in parte per questioni di dipendenza, e perciò già nel giugno 2024 il tribunale dei Minori di Firenze aveva indicato alle autorità socio-sanitarie competenti, fra cui la Società della Salute dell'area Empolese, di farlo inserire in una idonea struttura terapeutica.