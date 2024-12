Rompipallone.it - Inter, brutte notizie per Inzaghi: sta succedendo prima della Supercoppa Italiana

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 30 Dicembre 2024 9:01 di AlessiaL’si sta preparando per affrontare l’Atalanta in, ma per Simonenon sono arrivate buone.Messa in cassaforte anche la vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari in campionato, la squadra si sta ora concentrando per l’impegno in. Ad attendere l’, in semifinale, ci sarà l’Atalanta e pere i suoi sarà tutt’altro che semplice. Occhio poi alle ultime novità arrivate da Appiano Gentile: il tecnico dovrà rinunciarci., non arrivano buoneper la: ecco cosa trapela in queste oreUn nuovo appuntamento in una nuova competizione per questa stagione 2024/25 attende l’che ha chiuso in bellezza questo anno solare vincendo anche contro il Cagliari in Sardegna.