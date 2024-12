Cultweb.it - Il Cavaliere Oscuro, come finisce il cinecomic del 2008 con protagonista Christian Bale

Leggi su Cultweb.it

Iltermina con Batman che viene braccatoun criminale dalla polizia per poter ridare speranza ai cittadini di Gotham City, dopo essersi addossato la colpa per gli omicidi di Harvey Dent/Due Facce.A un anno di distanza dalla prima apparizione di Batman () a Gotham City, la criminalità ha subito un duro colpo. Per cercare di debellarla definitivamente, l’uomo pipistrello e il tenente James Gordon (Gary Oldman) si alleano con il nuovo procuratore distrettuale Harvey Dent (Aaron Eckhart). Nel frattempo, una banca della malavita viene rapinata da un criminale travestito da clown che si fa chiamare Joker (Heath Ledger).Vedendosi con le spalle al muro, dopo che il loro contabile Chen Lau (Chin Han) è stato catturato dal vigilante, i boss si vedono costretti a ingaggiare il criminale.