I sussidi europei per le tecnologie verdi devono stimolare gli investimenti privati

Che si tratti di acciaio verde, bioplastiche o carburanti alternativi, lerispettose del clima richiedono chiare prospettive di vendita. Il Centro per le politiche europee vede un grande potenziale nei mercatiper rendere economicamente redditizia la protezione del clima, ma mette in guardia da un eccessivo controllo statale. «La nuova Commissione intende creare mercatidi avanguardia regolando il lato della domanda, ad esempio modificando i criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici. Si tratta di un’azione potenzialmente efficace, ma solo se organizzata in modo pulito dal punto di vista normativo», spiega André Wolf, economista del Cep. I mercati del green lead nondistorcere i mercati a valle e limitrofi e trasferire rischi finanziari imprevedibili allo Stato.