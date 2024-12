Movieplayer.it - Grande Fratello anticipazioni di stasera: eliminati, strategie e nomination del 30 dicembre

Leggi su Movieplayer.it

Ventesimo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: questa sera il concorrente meno votato dal pubblico abbandonerà la Casa durante l'ultima puntata dell'anno., 30, iltorna su Canale 5 con una nuova puntata che abbinerà la tensione delle eliminazioni allo spettacolo del balletto. Quattro concorrenti sono in, uno di loro abbandonerà la Casa e non festeggerà il Capodanno con gli altri coinquilini. Ecco cosa aspettarsi dall'ultima puntata dell'anno del reality show. Apertura della serata con Alfonso Signorini Come di consueto, Alfonso Signorini darà il via alla puntata con i saluti al pubblico e alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare gli sviluppi della serata. In studio sarà presente anche Rebecca Staffelli, conduttrice di GF Daily, .