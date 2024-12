Etiopia veicolo in burrone | 71 i morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.15 Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel Sud dell'. 71 persone sono morte e altre 2 sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni. E il bilancio potrebbe peggiorare ulteriormente, visto che non si sa quante fossero le persone a bordo. L'incidente è avvenuto a Sidama, 300 km a sud della capitale etiope, Addis Abeba. Per cause che non sono ancora state accertate, ilè precipitato "neldel fiume Gelana", ha fatto sapere il commissario della polizia regionale.