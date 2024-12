Panorama.it - Boom delle Borse nel 2024. Cosa succederà nel 2025?

Leggi su Panorama.it

È stato uno dei migliori anni dell’ultimo decennio per lemondiali. Wall Street in cima, con Nasdaq e S&P 500 di poco inferiori al 30%. Ma anche in Europa si festeggia, con Piazza Affari al terzo posto con +12,5% in dodici mesi. A trainare i listini sono stati la spinta dei settori tecnologici e finanziari e un ritorno più stabile dell’inflazione. Il? Il trend rialzista dovrebbe continuare, ma ci sono anche alcuni rischi, a partire dall’incognita bolla legata all’Intelligenza artificiale.A livello globale a parlare è l’indice MSCI ACWI che rappresenta il 99% dell'universo azionario mondiale e che ha registrato un incremento del 21,2% da inizio anno. La performance migliore è stata di nuovo quella del Nasdaq (+29%), trainata daldel settore tecnologico, con titoli come NVIDIA e "Magnifici 7".