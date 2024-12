Biccy.it - Bernardo, Monsè, Zeudi, Emanuele: eliminato del GF, risultati dei sondaggi

Stasera uno dei gieffini abbandonerà definitivamente la casa del Grande Fratello. Il nomination sono finitiCherubini,Fiori, leDi Palma e il pubblico è chiamato a salvare uno di loro da questo televotorio.Chi dovrà salutare i suoi coinquilini tra poche ore? Stando aideiaperti su forum, siti e account social dedicati al Grande Fratello,Di Palma può stare tranquilla perché ovunque è la più votata, anchesembra possa stare sereno, mentre a rischio eliminazione ci sonoFiori e Perla Maria con la madre Maria Monsé.Personalmente mi auguro che restino le, visto che stanno iniziando a fare impazzire gli altri concorrenti. Diinvece non sentiremmo la mancanza, visto che non ha lasciato traccia del passaggio nella casa (fatta eccezione per le accuse di).