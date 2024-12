Tpi.it - Assassinio sul Nilo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

sul: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondasul(Death on the Nile),del 2022, diretto ed interpretato da Kenneth Branagh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDurante la prima guerra mondiale il giovane Hercule Poirot, arruolato nell’esercito belga, elabora una strategia per riconquistare un ponte tenuto dai tedeschi senza subire perdite; tuttavia non riesce a salvare il suo capitano, inciampato su una trappola esplosiva che, nello scoppio, sfregia anche il suo viso. Hercule viene raggiunto nell’ospedale da campo dov’è ricoverato e curato dalla sua amata, la crocerossina Katherine, che lo incoraggia a farsi crescere i baffi per nascondere le cicatrici.Vent’anni dopo Poirot si trova in un club dove si eisibisce la cantante blues Salome Otterbourne.