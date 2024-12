Ilrestodelcarlino.it - Addio a don Agostino Tisselli. Fu insegnante di de Pascale

Lutto per la chiesa cesenate. Ieri mattina alle 7,40 nella clinica San Lorenzino di Cesena è morto il sacerdote diocesano don. Era circondato dall’affetto del fratello padre Dario, della sorella Anna e dell’amico di sempre, il medico e pediatra fondatore di Avsi Arturo Alberti.era nato il 4 novembre del 1945 a Cesena e venne ordinato sacerdote il 13 settembre 1970. A Cesenatico, come cappellano svolse molti anni di ministero sacerdotale. Nella città della Riviera ha cresciuto generazioni di giovani che hanno continuato a riferirsi al lui come guida spirituale, anche quando venne nominato parroco a Macerone. Da tempo era ammalato e si era ritirato in un appartamento privato a Cesena, dove ha proseguito il suo lavoro educativo. Per lunghi anni donè stato puredi religione al liceo scientifico Righi di Cesena, sempre in mezzo ai giovani, la sua vera vocazione.