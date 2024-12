Quotidiano.net - Verbania: aggredita dall’ex con l’acido nel suo negozio, la salvano i clienti del bar vicino

, 29 dicembre 2024 – Ha fatto irruzione neldi parrucchiera della sua ex e l'hatentando di sfregiarla conmuriatico. Ma le urla della donna e di una cliente delhanno attirato l'attenzione degli avventori del bar accanto, scongiurando il peggio. È successo a, dove la polizia ha arrestato un sessantenne per lesioni gravissime. Da quanto ricostruito dagli agenti, intervenuti sul posto dopo una chiamata al 112, l'uomo è entrato nel salone e ha iniziato ad aggredire fisicamente la donna, 60 anni, con un rasoio a lama libera e poi ha ripetutamente cercato di colpirla al volto con l'acido muriatico. Le urla della parrucchiera e della cliente hanno richiamato nelgli avventori del bar, che sono accorsi. Nel frattempo la vittima era stata trascinata in bagno e l'aggressore cercava di aprirle gli occhi per versarle il liquido con il chiaro intento di toglierle la vista.