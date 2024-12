Lanazione.it - Una lunga notte di musica. Tra anni Novanta e swing

Dalle discoteche ai club, sono tanti gli appuntamenti per ladel 31 dicembre dove fare festa tra dj set e brindisi di mezza. A cominciare dal Tenax, dove saranno dodici le ore no stop diper celebrare l’arrivo del nuovo anno. In consolle: Matthias Superluminal dj, Miki The Dolphins, Alex Neri dj, Philipp dj, Cole Official, George. Dall’una al Combo Social Club di Firenze l’appuntamento è con la serata ’Electro-House-Techno’. In consolle il dj Ali Schwarz, e accanto a lui una squadra con Frank-O, Mass e Giampyxx che garantiranno ore die divertimento. Nel cuore di Firenze, l’Hard Rock Cafè festeggia con un cenone e a seguire il dj set di dj Carletto con ’Rock in Movie’. Un live show che nasce dalla sinergia tra il rock e il grande cinema, e che renderà omaggio ai più grani brani rock che sono stati colonna sonora di colossal mondiali.