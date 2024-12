Liberoquotidiano.it - "Tortura bianca in cella, puntato sulla testa". Così gli aguzzini stanno tormentando Cecilia Sala

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una "" quella a cui sarebbe sottopostain Iran, nel carcere di Evin dal 19 dicembre scorso. La giornalista italiana, che era lì con un regolare visto e con tutte le tutele legate alla sua professione, è inda sola e avrebbe un faro sempre acceso eaddosso che le impedisce di distinguere il giorno dalla notte. In questo consisterebbe la cosiddetta "" secondo quanto riportato da Repubblica. Nei dieci giorni di detenzione, la firma del Foglio ha potuto fare solo due telefonate e ha incontrato solo l'ambasciatrice italiana Paola Amedei, che le ha portato, tra le altre cose, una mascherina per la notte proprio per permetterle di stare al buio e riposare. I carcerieri, però, l'avrebbero sequestrata. Intanto, il web si sta mobilitando per la scarcerazione di, che sta ricevendo solidarietà e appelli dal mondo della politica e non solo.