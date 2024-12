Tg24.sky.it - Tassista e cliente rapinati a Milano, il colpo nel video della dashcam

Sta facendo il giro dei social unripreso dalle telecamere di sicurezza di un taxi che immortala il momento in cui une la suavengonoda due uomini a volto coperto. È successo alle 2 di notte a, in via Ceva, in zona Affori a nordcittà. Dalle immagini si può vedere come l’autista e la giovane donna che aveva appena accompagnato a destinazione, mentre stavano cercando di risolvere un problema con il pos, siano stati sorpresi dai rapinatori. Erano in due e con un casco in testa. La dinamicaCome si vede nelle immagini riprese dalla, uno dei due rapinatori ha improvvisamente aperto la portiera dele l'ha minacciato con un oggetto al collo intimandogli di dargli i soldi. Intanto, l'altro ha spaccato il vetro posteriore dove sedeva la donna e ha lottato con lei per strapparle la borsa.