Movieplayer.it - Squid Game 2: l’analisi del finale e cosa significa per il futuro della serie

Leggi su Movieplayer.it

Dopo tre anni, lo show è tornato su Netflix per lasciarci in sospeso in vistaterza ed ultima stagione. Occhio agli spoiler. Il gioco del calamaro è tornato, e si è anche concluso con un epilogo che fa esattamente da ponte e rampa di lancio per un terzo ed ultimo ciclo di episodi, che inizieranno a girare ad inizio 2025 per una messa in onda nel corso dell'anno (ci verrebbe da dire, il prossimo Natale sotto l'albero?). Maè successo in questo settimo episodio ecomporta per ildi? Scopriamolo in questo nostro speciale e, ovviamente, fate attenzione agli spoiler qualora non lo aveste già visto.2, la spiegazione delL'epilogoseconda stagione .