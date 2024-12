Ilnapolista.it - Sci, ancora una brutta caduta a Bormio: Caviezel in caduta libera per diversi metri

Il Super-G diè stato interrotto a inizio gara dopo una pesantedel 32enne svizzero Gino. Ieri era toccato a Cyprien Sarrazin in allenamento mentre era in discesa sulla pista dello Stelvio.Lo svizzero è caduto dopo circa quaranta secondi poco prima di una porta, perdendo uno sci e scivolando sul ripido per diverse decine di. Ha subito allertato i servizi d’emergenza agitando un braccio.La gara è stata interrotta per circa quindici minuti. Fortunatamente, lo sciatore si è ritirato cosciente. È stato portato via in elicotteroL’evento ha fatto sì che si riaccendesse il dibattito sulla sicurezza degli atleti; alcuni, infatti, sostengono che la pista non sia pronta per essere praticata. Ricordiamo che ospiterà le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel 2026.La peor forma de empezar la sesión del Supergigante: accidente de Gino, que necesitó del helicóptero Afortunadamente, se retiró consciente de la pista pic.