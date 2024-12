Tvpertutti.it - Nuova crisi per Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Cos'è successo a Natale

La coppia formata dai ballerini, noti al grande pubblico per la loro partecipazione a programmi come Ballando con le Stelle e Amici di Maria De Filippi, sembra attraversare un momento difficile. Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali, alcuni segnali sui social e durante le festività natalizie hanno suscitato dubbi riguardo alla loro relazione.Tutto è iniziato con un gesto piuttosto curioso.ha rimosso il «segui» al profilo Instagram di. Un'azione che non è sfuggita ai fan e che ha immediatamente attirato l'attenzione di molti. Dopo che la vicenda è stata riportata dai media, il «segui» è riapparso magicamente. Questo comportamento ha alimentato le voci su una possibileconiugale, anche se non ci sono prove concrete che confermino un allontanamento definitivo.