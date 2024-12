Pianetamilan.it - Milan, accordo con Sergio Conceição fino al 2026: Fonseca verso l’esonero

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, ilha raggiunto undi massima conper un contrattoal. L'allenatore è pronto a prendere il posto di Paulo, che, dopo la partita contro la Roma, sembra ormai destinato al, apprezzato per il suo stile di gioco intenso e aggressivo, rappresenta una scelta ambiziosa per la dirigenza rossonera, che punta a rilanciare la squadra in Serie A e in Champions League. L’ufficialità dell’potrebbe arrivare subito dopo la partita contro la Roma, con il tecnico portoghese che si prepara a una nuova sfida in Italia. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match trae Roma >>>