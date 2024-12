Ilrestodelcarlino.it - Mc avanti due volte, sfiora il colpo grosso. Ma alla fine con il Maccan finisce 3 a 3

Coach Checa aveva chiesto "sacrifico, voglia di combattere e intelligenza"viglia della gara colPrata e il Modena Cavezzo lo ha accontentato tornando a muovere la classifica dopo 4 ko di fila nella penultima di andata di Serie A2 Elite.3-3 al PalaCavezzo contro i friulani quarti della classe e i rimpianti sono tutti dei gialloblù che nonostante le tante assenze (Martinez, Amarante, Vlasi e Storchi) sono statiprima 2-0 e poi 3-2 facendosi però sempre raggiungere. La gara si sblocca dopo 7’ con la galoppata solitaria di Aieta. A 4’ dal riposo arriva anche il 2-0 sempre con Aieta dopo una splendida azione iniziata dal numero 20 che chiude il triangolo con Campo. La gara sembra in discesa ma in un minuto e mezzo il Modena Cavezzo va in black out e subisce prima l’1-2 di Gabriel (splendida girata) e poi anche il pari con la sfortunata autorete nel traffico di Lozano.