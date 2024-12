Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via. Casse e Franzoni per stupire, Paris vuole il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA11.21 Dominikcercherà ildopo il complicato avvio di stagione. Ieri il campionissimo azzurro è stato irriconoscibile chiudendo in trentunesima posizione la discesa sulle nevi che gli hanno regalato ben 7 successi.11.18 In casa Italia la punta sarà Mattia. L’azzurro è reduce dalla vittoria inin Val Gardena e dal quarto posto ottenuto nella discesa di ieri dove ha perso la chance di salire sul podio con un errore di linea nella fase centrale.11.15 Nuovo attacco al podio per i due canadesi James Crawford e Cameron Alexander. Quest’ultimo ieri ha confermato le grandi sensazioni mostrate nelle prove chiudendo al terzo posto.